[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 김재규 강원경찰청장(치안감)이 신임 전남경찰청장에 내정됐다.

제32대 전남경찰청장에 김재규 강원경찰청장이 내정됐다고 5일 밝혔다.

김 전남경찰청장 내정자는 경찰대학 2기 출신으로 전남청 보안과장, 강원청 삼척서장, 강원청 동해서장, 경찰청 사이버테러대응센터장, 경찰대학 경찰학과장, 서울청 종암서장, 서울청 홍보담당관, 경찰청 사이버안전국장 등을 역임했다.

한편, 김남현 전남지방경찰청장은 경찰청 외사국장에 내정됐다.

