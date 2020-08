"징역 60년 바랐는데…" 이수정, 출소 4개월 앞둔 조두순 사건 언급

[아시아경제 김연주 인턴기자] 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 '조두순 사건'을 언급했다.

4일에 방송된 KBS2TV '옥탑방의 문제아들'에서는 이수정 교수가 출연해 올해 12월 출소를 앞둔 조두순 사건에 대해 설명했다.

이날 방송에서 제작진은 "조두순의 출소가 4개월 앞으로 다가왔다. 당시 8살이었던 피해아동이 심리치료에서 그렸던 그림이 화제다. 그림 속 조두순은 벌레가 득실한 감옥에서 흙이 들어간 밥을 먹으며 눈물을 흘리고 있고, 판사봉이 그의 머리를 내리치고 있다. 그림과 함께 쓴 글에는 피해자의 바람이 담긴 한마디가 적혀 있었다고 한다. 무엇일까"라는 문제를 냈다.

이 교수는 피해자가 그린 그림을 보면서 "마음이 어땠을까"라며 "기억이 났다. '60년 살게 해주세요'다"라며 정답을 맞혔다.

제작진에 따르면 피해자는 납치죄 10년, 폭력죄 20년, 유기 10년, 장애를 입혀 평생 주머니와 인공장치를 달게 한 죄 20년 등을 합해 총 60년의 징역을 바랐다. 그러나 조두순은 첫 공판 전 300장 분량의 자필탄원서를 제출하며 끝까지 자신의 죄를 부인한 것으로 알려졌다.

이 교수는 "1심에서 15년 형이 나왔지만, 항소심에서 12년 형으로 감형됐다. 이 사건 이후로 아동 성폭행 사건에서는 심신미약이 적용이 안 된다. 지금 같으면 회복 불가능한 상해를 입혔기 때문에 형이 훨씬 더 길게 나왔을 것"이라고 설명했다.

그러면서 "많이 나아졌다. 하지만 그럼에도 불구하고 피해자가 어른이 되기 전에 출소하는 부분은 두고두고 고민을 해봐야 하는 부분"이라고 일침했다.

이에 민경훈이 "이런 사람들은 출소하고 나서 일반인처럼 자유를 갖게 되는 건가"라고 물었고, 이 교수는 "형을 다 살고 나오는 것이기 때문에 일반인과 똑같이 살게 된다. 하지만 성폭행 사범은 전자발찌를 하게 된다. 또 조두순은 1대 1 전담 보호 관찰을 받게 된다"고 설명했다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr