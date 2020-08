[클릭 e종목]"이지웰, 실적 개선 요인 충분"

[아시아경제 박형수 기자] 리서치알음은 4일 이지웰 이지웰 090850 | 코스닥 증권정보 현재가 14,450 전일대비 450 등락률 -3.02% 거래량 62,471 전일가 14,900 2020.08.04 09:19 장중(20분지연) close 에 대해 정부가 복지예산을 늘리면서 수혜를 볼 것으로 내다봤다.

최성환 리서치알음 수석연구원은 "정부가 공무원 채용을 늘리면 복지예산도 증가한다"며 " 이지웰 이지웰 090850 | 코스닥 증권정보 현재가 14,450 전일대비 450 등락률 -3.02% 거래량 62,471 전일가 14,900 2020.08.04 09:19 장중(20분지연) close 의 시장이 확대될 것"이라고 내다봤다.

이어 "올해 공무원수 증가율은 역대 최대인 2.7%로 2022년까지 10만명을 추가로 채용할 것"이라고 덧붙였다.

최 연구원은 "정부가 경기 부양을 위해 복지포인트를 조기 집행한다"며 "올 2분기 KT와 ‘KT 지역화폐 온라인몰’ 개발 양해각서를 체결하면서 신사업 부문 성장도 가능하다"고 강조했다.

자회사 이지웰 이지웰 090850 | 코스닥 증권정보 현재가 14,450 전일대비 450 등락률 -3.02% 거래량 62,471 전일가 14,900 2020.08.04 09:19 장중(20분지연) close 니스도 주목해야 한다고 최 연구원은 분석했다. 그는 "1분기 20여건 수주에 이어 2분기 카카오뱅크, 삼성생명, 넥슨 등 30여건 수주가 이뤄졌다"고 설명했다.

아울러 "2018년 3월 142억원을 투자하면서 시작한 우도 테마파크 사업 개발도 살펴볼 대목"이라며 "종속회사 넥스트아일랜드는 우도에 토지를 보유하고 있다"고 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr