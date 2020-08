KT 멤버십, 개인 맞춤형 ‘생일쿠폰’ 혜택 제공

[아시아경제 구채은 기자] KT가 멤버십 고객을 대상으로 생일에 사용할만한 혜택을 제공하는 생일쿠폰 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다. 8월 본격적인 여름 휴가 시즌을 맞아 다양한 혜택도 추가했다.

KT 멤버십 ‘생일쿠폰’은 생일을 맞이한 고객에게 외식/테마파크/쇼핑/미디어 등 총 8가지의 생일할인 쿠폰을 제공하는 서비스다. KT 멤버십 고객이면 누구나 등급에 관계 없이 8개 제휴 브랜드의 생일쿠폰 혜택을 받을 수 있다. 생일을 맞이한 고객을 위해 준비한 혜택인 만큼 멤버십 포인트 차감이 없고, 다른 멤버십 혜택과 중복 사용도 가능하다.

8월에 제공되는 생일쿠폰은 ▲배스킨라빈스 케이크 4천원 할인 ▲던킨 글레이즈드 무료(커피 구매 시) ▲에버랜드 50% 할인 ▲Seezn(시즌) TV쿠폰 5천원권 ▲매드포갈릭 와인 콜키지 1병 무료 또는 갈릭빠네 무료 ▲GS프레시몰 최대 1만원 할인 ▲롭스 최대 4천원 할인 등이 있다.

KT 멤버십 고객은 생일 2일 전부터 멤버십 앱에 접속해 본인 이름이 포함된 생일축하 배너를 확인할 수 있다. 해당 배너를 클릭하면 8개 브랜드 쿠폰이 안내되며, 이 쿠폰을 다운로드한 후 제휴 브랜드에서 사용할 수 있다.

KT는 본격적인 8월 여름 휴가 시즌을 맞아 다양한 혜택도 마련했다. ‘포토북 만들고 호캉스 가자!’ 이벤트(8월 28일까지 응모)를 통해 포토북을 만든 고객들이 간단한 SNS 인증 후 응모할 경우 호텔 숙박, 에어팟, 스타벅스 쿠폰 등을 제공한다. KT 포토북 서비스는 월 4,500원(멤버십 10% 차감 할인)에 포토북을 매월 1권씩 배송받는 구독서비스로 첫 달에는 무료 체험이 가능하다.

5Good 위크 여름 시즌 이벤트로는 8월 한달 동안 테마파크/키즈/아쿠아리움 할인 혜택을 제공한다. 롯데월드 본인 및 동반 1인 50% 할인과 함께 머리띠 증정 혜택을 제공하며, 아이스링크 무료 입장도 가능하다. 롯데월드 아쿠아리움의 경우 본인 및 동반 1인 40% 할인, 서울랜드 2인권 최대 62% 할인, 키자니아 2인 가족권 40% 할인을 제공한다. 원마운트 워터파크 본인 및 동반 3인 최대 69% 할인과 하이원리조트 객실 최대 67% 할인 혜택도 마련했다.

KT는 고객의 다양한 요구에 맞춰 개인 맞춤형 혜택을 지속 제공할 계획이다. 첫 시도인 생일쿠폰은 올 연말까지 연령별, 성별 이용 데이터에 따라 더욱 세분화할 예정이며, 편의점이나 베이커리 등 소액으로 자주 결제하는 브랜드의 경우 바코드 하나로 결제와 할인을 동시에 받을 수 있도록 하는 서비스를 올해 말 선보일 예정이다.

이성환 KT 5G/GiGA사업본부장은 “생일을 맞은 고객에게 특별한 경험과 멤버십 혜택을 제공하기 위해 생일쿠폰 서비스를 마련했다”며 “고객들이 실질적인 혜택을 받을 수 있도록 멤버십 빅데이터 및 AI기술 기반의 개인 맞춤형 혜택을 강화할 계획”이라고 밝혔다.

