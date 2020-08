16개 민간 배달 앱 참여 '제로 배달 유니온' 가맹점 모집

9월부터 서비스 시작

[아시아경제 이현주 기자] 서울시가 9월 서비스를 시작하는 배달 애플리케이션 연합체 '제로 배달 유니온'에 입점할 가맹점을 모집한다고 4일 밝혔다.

16개 민간 배달 앱이 참여하는 제로 배달 유니온은 수수료 명목인 배달 중개료를 0~2% 이하로 낮춘 것이 특징이다. 시에 따르면 국내 상위 배달 플랫폼 3개사는 전체 시장의 약 90%를 차지하고 있으며 가맹점은 광고료 및 중개 수수료 명목으로 6~12% 이상 수수료를 내고 있다.

가맹점은 유니온 내에서 자신이 원하는 플랫폼 2~3개를 고를 수 있다. 제로 배달 유니온 가맹점 신청은 해당 홈페이지에 접속해 배달앱 회사를 선택한 후 사업자등록번호, 주소, 연락처 등 가맹점 정보를 입력하면 된다.

해당 앱을 통해 서울사랑상품권의 온라인 결제를 할 경우 가맹점은 결제 수수수료 0%대 비용 절감이 가능하다. 서비스 초기 상품권 할인 구매와 배달 주문시 10% 추가 할인 혜택 이벤트도 제공될 예정이다.

