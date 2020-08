'왼손의 피아니스트' 리언 플라이셔 타계 '향년 92세'

[아시아경제 박병희 기자] '왼손의 피아니스트'로 불린 미국 피아니스트 리언 플라이셔가 2일(현지시간) 볼티모어의 한 호스피스병원에서 숨졌다고 뉴욕타임스(NYT) 등이 보도했다. 향년 92세.

고인은 1928년 미국 샌프란시스코에서 태어났다. 10대였던 1944년 뉴욕 필하모닉과의 협연으로 데뷔하며 주목받았다. 1952년 세계 3대 콩쿠르 중 하나인 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 미국인으로는 처음으로 우승했다.

하지만 한창 왕성하게 활동할 나이인 37세 때 '근육긴장이상증'이 찾아왔다. 이 병으로 오른손이 마비되면서 피아니스트로서 생명이 끊길 위기에 놓였다. 플라이셔는 이에 굴하지 않고 지휘에 도전했으며 왼손을 위한 레퍼토리를 개발하면서 왼손 연주로 다시 무대에 올랐다.

1990년대 중반에는 보톡스 치료로 오른손이 회복되기 시작해 간간이 양손 연주를 펼치기도 했다. 특히 40년 만에 양손 연주로 녹음한 '투 핸즈'(2004년 발매) 음반은 클래식 음반으로는 드물게 미국에서만 10만장이라는 판매고를 올렸다.

고인은 2005년 내한해 예술의전당에서 브람스와 슈베르트 등의 곡을 선보이기도했다.

