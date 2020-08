[아시아경제 최신혜 기자] 3일 오후 1시40분께 충남 아산시 탕정면 한 승마장 인근에서 "맨홀에 사람이 1명 빠졌다"는 내용의 119 신고가 소방당국에 들어왔다.

실종자는 폭우로 떠내려온 부유물을 걷어내는 작업을 하다가 수압에 못 이겨 맨홀에 휩쓸린 것으로 전해졌다. 119 대원은 현장에서 수색 작업 중이다.

이날 오후 2시3분께 송악면에서는 "고령의 주민 2명이 하천에 빠져 모습이 보이지 않는다"는 신고가 들어와 경찰과 소방당국이 상황을 파악하고 있다. 이들은 민가 마당에 있다가 산사태로 떠밀려 온 토사에 중심을 잃고 인근 온양천에 빠진 것으로 알려졌다.

구조팀은 마을 출입구와 큰 도로를 잇는 유곡2교 근처에 인력을 투입해 이들의 행방을 찾고 있다.

이날 아산에는 오후 한때 시간당 40㎜ 안팎의 강한 비가 쏟아졌다.

