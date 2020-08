경남교육청, ‘사립유치원 K-에듀파인 강사 교육’ 실시

K-에듀파인 사용 회계 운영과 공공재정환수법 등 교육



[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 사립유치원 K-에듀파인 지역 강사 및 지원청의 회계업무담당자를 대상으로 K-에듀파인 시스템 전반 및 기능개선사항에 대한 교육을 했다고 3일 밝혔다.

청은 K-에듀파인의 예산과 수출입 시스템 외 추가로 적용된 클린재정 시스템의 기능개선 부문을 지역 강사 대상으로 교육해 도내 사립유치원에 지역별 전달 교육을 할 계획이다.

또한 지원청 담당자를 대상으로 1월부터 시행된 공공재정환수법을 교육해 공공재정 운영의 건전성 및 투명성이 높아질 것으로 기대하고 있다.

청은 사립유치원의 에듀파인 사용과 회계 운영 지원 등을 위해 이달 중 지난해 발간 배포한 ‘알기 쉬운 사립유치원 에듀파인 질의·응답집’의 2020년 개정판을 제작해 배포할 예정이다.

박해란 경남교육청 유아특수교육과장은 “유치원 3법 개정에 따라 모든 사립유치원이 의무적으로 도입해 사용해야 하는 국가관리회계시스템 K-에듀파인의 사용지원을 위해 자체 콜센터 운영과 PC 원격지원, 찾아가는 회계 컨설팅을 상시로 운영하고 있다”고 밝혔다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr