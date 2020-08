구례군, 공직자 대상 적극 행정 확산 교육 실시

김순호 군수, 공직자들의 적극적인 업무 마인드 주문

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 3일 군청 대회의실에서 전 공직자를 대상으로 적극 행정 확산 교육을 실시했다고 밝혔다.

적극 행정은 현실과 괴리가 있는 법·제도적 문제들을 공직자가 스스로 적극적으로 해결해야 한다는 문제 인식에서 구례군이 역점 과제로 추진하고 있다. 이날 실시한 교육에서는 적극 행정의 필요성과 적극 행정 면책제도, 사전컨설팅 제도 등을 소개했다.

군은 이날 교육과 함께 상반기 적극 행정 우수 공무원에 대한 표창도 함께 진행했다. 표창을 받은 공무원은 주민복지 예산 확보에 기여한 박미선 주무관과 상수도 수질 개선에 공이 있는 박요한 팀장 2명이다.

김순호 군수는 “최근 정부는 한국판 뉴딜사업을 발표하며 포스트 코로나 시대를 적극적으로 준비하고 있다”며 “우리 군 차원에서 대응 방안을 마련하고 적극적으로 추진해달라”고 당부했다.

