11번가, 여름 패션잡화 총 집합 ‘2020 썸머 클리어런스 세일’ 진행

[아시아경제 이승진 기자] 11번가가 인기 여름 패션잡화 1000여 종을 모아 ‘2020 썸머 클리어런스 세일’ 기획전을 16일까지 진행한다. 이번 기획전은 나이키, 아디다스, PAT, 꼼파뇨 등 인기 브랜드와 함께 캐주얼 패션 상품과 스포츠 의류, 키즈 의류 등 여름철 인기 상품을 특가에 만날 수 있다.

11번가는 긴 장마 이후 찾아올 본격적인 무더위를 대비할 수 있도록 여름철 인기상품을 대규모 창고 세일 형태로 선보인다. 기획전 상품 카테고리별로 전용 쿠폰을 마련해 정가 18만원 상당의 ‘PAT 여성 스트링패턴 티셔츠’는 쿠폰 적용 시 최대 94% 할인된 1만 500원에 구매할 수 있다. 꼼파뇨의 ‘고래 플라워 자수 반팔티’는 1만 8570원에, 홈쇼핑을 통해 히트상품이 된 '햇츠온 여성 모자 3종’은 2만 2810원에 구입할 수 있다.

유아동 인기 상품도 선보인다. 실내외 온도차에 민감한 아이들을 위해 냉방이 강한 실내에서 입히기 좋은 '삠뽀요 깡총토끼점퍼'를 비롯해 레노마 아동용 래쉬가드, 더미누 쿨에버 반팔세트, 팬콧 키즈 원피스 등 다양한 상품을 판매한다.

나이키, 아디다스 등 대표 스포츠의류 브랜드에는 35% 브랜드 할인쿠폰을 제공해 트레이닝복 세트, 폴로 티셔츠, 슬리브리스 등 레저 활동용 상품을 온라인 최저가 수준으로 구매할 수 있다. 이 외에도 스파오 캐주얼 의류, 크록스 샌들, 뮬라웨어 레깅스 등 여름철 인기상품을 행사가에 만나볼 수 있다.

11번가는 이번 '2020 썸머 클리어런스 세일'을 위해 브랜드패션 상품에 25% 할인쿠폰(5000원 이상 구매 시 최대 5만원)을 제공한다. 트렌드패션 상품에는 7% 할인쿠폰(5000원 이상 구매 시 최대 5000원)에 20% 중복할인 쿠폰(1000원 이상 구매 시 최대 5000원)을 함께 지급한다. 레저 상품에는 ‘10% 할인쿠폰’이 제공된다.

