[아시아경제 온라인이슈팀] 원챔피언십 링걸 이봄이가 큐티섹시 매력을 자랑했다.

최근 이봄이는 자신의 SNS에 비키니에 크롭탑을 입은 채 포즈를 취하고 있는 사진을 게시했다. 특유의 시크함에 귀여우면서도 섹시한 매력이 시선을 끈다.

한편 2018년부터 링걸로 활동하고 있는 이봄이는 최근 싱가포르에서 열린 원챔피언십 ‘ONE : KING OF THE JUNGLE’을 소화했다. 걸그룹 ‘디아나’출신인 이봄이는 모델 일 외에도 노래와 춤에 뛰어난 재능을 발휘하며 DJ로 화발하게 활동하고 있다. 보이시한 매력으로 ‘비글’, ‘소년’등의 애칭을 듣고 있다. 지난해에는 남성잡지 크레이지 자이언트의 커버를 장식하며 수많은 군인들로부터 사랑을 받아 ‘모델계의 군통령’으로 불리고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr