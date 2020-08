LG전자 "어린이에게 쾌적한 환경을"…휘센 냉난방 에어컨 기부 캠페인

참여 고객 100명 당 1대씩 기부

무선 이어폰· 공기청정기 등 선물

[아시아경제 이동우 기자] LG전자가 지역아동센터에서 활동하는 어린이들을 위해 냉난방 겸용 에어컨을 기부한다.

LG전자는 3일부터 이달말까지 ‘LG 휘센 모두의 바람으로’ 캠페인을 진행한다고 밝혔다. 캠페인에 참여하는 고객이 100명이 될 때마다 휘센 냉난방 에어컨 1대씩을 전국지역아동센터협의회에 기부한다. 이 협의회는 사회적 돌봄이 필요한 아동 및 청소년의 발달과 권리보장을 위해 통합 교육과 사회복지 서비스를 제공하는 지역아동센터들이 함께 하는 비영리 사단법인이다.

참여를 희망하는 고객은 홈페이지에 접속해 바람, 종이비행기, 아이들과 같은 다양한 그림 스티커로 깨끗한 바람의 모습을 꾸미면 된다. 완성된 이미지는 ‘#모두의바람으로’ 해시태그와 함께 참여를 권하고 싶은 지인 2명을 추천해 페이스북이나 인스타그램 등 SNS에 공유하면 된다.

LG전자는 이번 캠페인 참여 고객을 대상으로 추첨을 통해 LG 톤 프리 무선 이어폰(5대), LG 퓨리케어 미니 휴대용 공기청정기(10대)를 선물한다. 500명에게는 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 제공한다.

한편 에어컨이 사계절 프리미엄 가전으로 자리매김하고 있는 가운데 회사는 겨울에 난방을 활용할 수 있는 제품군을 확대하고 있다. LG전자는 초프리미엄 LG 시그니처 에어컨부터 휘센 듀얼 스페셜, 듀얼 빅토리 등 실속 있는 모델까지 다양한 냉난방 겸용 에어컨 제품군을 갖췄다.

휘센 듀얼 냉난방 에어컨은 바람을 자유롭게 조절하는 듀얼바람제어로 빠른 냉난방이 가능하다. 듀얼 냉난방 스페셜 모델은 한국공기청정협회의 CAC 인증을 받은 공기청정 기능까지 활용할 수 있다.

박경아 LG전자 한국영업본부 브랜드커뮤니케이션담당 상무는 “아이들이 꿈을 키우는 지역아동센터가 사계절 내내 쾌적해지는 이번 캠페인처럼 기업의 사회적 책임을 다하는 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr