속보[아시아경제 김수완 기자] 2일 서울 용산구에서 코로나19 55번째 확진자 발생했다.

용산구 55번 확진자는 일본을 방문하고, 지난 31일 인천국제공항을 통해 귀국했다.

구에 따르면 용산구 55번 확진자는 지난 1일부터 발열 등의 증상을 보여 검사를 받았으며, 양성 판정을 받았다고 밝혔다.

