[속보] 양천구, 72번째 코로나19 확진자 발생…자가격리 중 확진

속보[아시아경제 허미담 기자] 2일 서울 양천구에서 코로나19 72번째 확진자가 발생했다.

구에 따르면 72번째 확진자는 송파구 96번 확진자와 접촉해 지난 26일부터 자가격리 상태였다. 그는 지난 27일 시행한 첫 번째 검사에서 음성판정을 받았으나, 지난 1일 자가격리 중 받은 검사에서 최종 확진 판정을 받았다.

