기아차, 카니발 출시 기념 사회공헌 캠페인 진행

굿네이버스와 연계…아동 대상 놀이공감 키트 등 물품 전달

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 4세대 카니발의 출시를 기념해 국제구호개발 NGO 굿네이버스와 연계해 '대한민국 아동 행복 프로젝트-놀이공감 키트' 캠페인을 실시한다고 2일 밝혔다.

기아차는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 아이들의 놀이 공간이 줄어든 만큼, 강원도 및 전남 지역 아동 830명을 대상으로 찰흙놀이·보드게임·미니블록(저학년 대상), 컬러링북·슬라임(고학년 대상) 등 ‘놀이 공감 키트’와 핑크퐁 아기상어 벨트·셀토스 조립 블록 등 총 1억원 상당의 물품을 전달한다. 또 킥보드, 스케이트보드, 드론, 레고 블럭 등을 활용해 아이들이 가족, 친구들과 함께 어울릴 수 있는 다양한 놀이 활동을 진행할 계획이다.

기아차는 도로교통공단 등과 함께 진행하는 ‘그린라이트 키즈’ 캠페인의 교통안전 키트도 전달해 교통안전에 대한 아이들의 관심을 높인다는 방침이다.

기아차 관계자는 "카니발이 모두에게 즐거움과 희망을 주는 자동차로 인식되길 바라며 이번 활동을 마련했다"며 "놀이 공감 키트 지원 사업을 시작으로 사회적 책임을 실현하기 위한 다양한 활동을 지속해나갈 예정"이라고 말했다.

한편 4세대 카니발은 사전계약 돌입 하루 만에 계약대수 2만3006대를 돌파해 국내 자동차 산업 역사상 최단시간·최다 신기록을 세웠다. 이후에도 고객들의 관심에 힘 입어 계약대수가 꾸준히 늘고 있다.

