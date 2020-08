中 SNS 틱톡, 트럼프 퇴출 압박에 결국 美 사업 매각

MS에 지분 전량 넘기는 안으로 재협상 진행

MS외 美 기업 매각 가능성도 있어

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 행정부의 퇴출압박을 받고 있던 중국 동영상 공유 사회관계망서비스(SNS)인 '틱톡(TikTok)'이 미국 사업을 완전히 매각하기로 했다.

1일(현지시간) 주요 외신에 따르면 틱톡의 모기업인 중국 인터넷기업 바이트댄스는 틱톡의 미국 사업을 매각하기로 결정했다.

트럼프 대통령이 전날 틱톡을 미국에서 금지하기로 결정했다고 밝힌 가운데 백악관과 합의점을 찾기 위해 이같은 결정을 내린 것으로 보인다.

당초 바이트댄스는 마이크로소프트(MS)와 틱톡의 미국 내 사업 매각 협상을 진행하며 소수지분은 여전히 유지하려 해왔다. 하지만 백악관이 이를 거부하면서 바이트댄스는 미국에서 완전히 철수하는 안을 다시 MS에 제안한 것으로 알려졌다. MS 외에도 다른 미국 기업이 틱톡을 인수할 가능성도 열어둔 것으로 전해진다.

MS와의 매각이 성사될 경우 앞으로 MS가 모든 미국인 이용자 정보를 보호할 책임을 맡게 된다.

백악관은 이에대해 트럼프 대통령이 바이트댄스의 양보안을 수용할지에 대해 논평을 거부했다.

틱톡은 미국 내 하루 활성 이용자만 8000만명으로 10대를 중심으로 큰 인기를 끌고있는 SNS다.

트럼프 대통령은 중국 기업인 틱톡이 미국 국가 안보에 위협적이라며 미국내 퇴출압박을 지속해왔다. 중국정부가 틱톡에 정보 및 검열을 요구할 경우, 틱톡이 미국인 이용자의 정보를 넘길 수 있다는 이유에서다.

틱톡은 "우리는 어디로도 갈 계획이 없다"며 틱톡의 미국 법인 내 가장 많은 일자리가 있다는 점을 재차 강조했다.

