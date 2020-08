1일 안심유치원으로 선정된 45개원 업무담당자 초청 교육

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 1일 학부모 안심 유치원 45개원 업무담당자를 초청, '행복한 유치원 만들기'란 주제로 우수기관 현장 견학을 실시했다.

앞서 경북교육청은 올해 공모를 통해 '학부모 안심 유치원' 45개원을 선정, 안전한 교육환경 조성을 위한 마중물로 원당 300~500만원씩 지원했다. 이날 초청된 유치원 업무담당자들은 김천 율곡유치원(공립단설)의 운영사례를 공유하고, 유아 안전 365프로젝트와 '2020학년도 학부모 안심유치원' 추진방향에 대해 안내받았다.

이용만 경북도 유초등교육과장은 “유아들이 안전하고 쾌적한 유치원 환경에서 행복한 놀이를 즐길 수 있도록 안전한 유치원 교육환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

