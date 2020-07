[아시아경제 김봉주 인턴기자] 천안 주택 신축공사장에서 거푸집이 무너져 주변에 있던 6명의 근로자가 다쳤다.

31일 오후 2시53분께 충청남도 천안시 서북구 성정동 도시형 생활주택 신축공사장 1층 거푸집이 무너져 내렸다.

거푸집이 주변에 있던 근로자들을 덮쳐 거푸집 더미에 7명의 근로자가 깔렸다.

7명 가운데 3명은 스스로, 나머지 4명은 긴급 출동한 119 구조대 도움을 통해 구조됐다.

이 사고로 6명이 찰과상 등을 입고 인근 병원에서 치료받고 있다.

경찰은 거푸집이 철근 무게를 견디지 못해 무너진 것으로 보고 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

한편 사고 현장 공사는 장기간 중단됐다가 이날 재개된 것으로 전해졌다.

