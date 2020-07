'탈북민 월북 사건' 관련 김포경찰서장 대기발령…"처리과정 미흡"(상보)

[아시아경제 이관주 기자] 성폭행 혐의를 받던 탈북민이 월북한 사건과 관련해 김모(24)씨 수사를 담당해 온 경기 김포경찰서장이 대기발령 조처됐다.

경찰청은 31일 박종식 김포서장을 대기발령 조치했다고 밝혔다. 경찰청은 "김포 탈북민 재입북 사건과 관련해 탈북민 관리 및 사건처리 과정에서 미흡한 부분이 확인됐다"고 대기발령 배경을 설명했다.

이어 "현재 진행 중인 진상조사 및 감찰을 최대한 조속히 마무리하고, 조사결과에 따라 그에 상응하는 책임을 물을 예정"이라고 덧붙였다.

경찰청은 이 사건과 관련해 감찰·보안·여성청소년 등 관련 기능 합동 특별조사단을 꾸리고 경찰 대응 과정이 적절했는지 전반에 대한 감찰에 착수한 상태다.

2017년 탈북해 우리나라에 들어왔다가 최근 월북한 것으로 확인된 김씨는 탈북한 지 5년이 안돼 경찰 신변 보호를 받고 있었다. 그러나 김씨의 신변을 보호하던 김포서는 성폭행 혐의로 수사 중이었음에도 그가 월북한 사실을 알지 못했다.

김씨는 이달 18일 새벽 월북한 것으로 추정된다. 경찰은 그가 월북한 뒤인 20일 출국금지 조치했고, 21일에 구속영장을 신청했다.

