묵현상 범부처신약개발사업단장이 31일 서울 용산구 드래곤시티 호텔에서 열린 제7회 헬스케어 미래포럼에서 주제 발표를 하고 있다. 이번 포럼은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 글로벌 개발 동향 및 확보전략을 주제로 열렸다. /문호남 기자 munonam@

