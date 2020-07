[아시아경제 이민지 기자] 만도 만도 204320 | 코스피 증권정보 현재가 27,550 전일대비 350 등락률 +1.29% 거래량 2,298,117 전일가 27,200 2020.07.31 15:30 장마감 close 는 탁일환 대표이사의 사임으로 정몽원, 김광헌 각자 대표이사 체제로 변경됐다고 31일 공시했다.

