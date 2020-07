[신간]하루 3분이면 기업이 한 눈에...'1일 3분 1회계'

[아시아경제 박지환 기자] 재무제표는 회사의 재정 건전성, 현금흐름, 영업능력, 성장 가능성 등을 담고 있는 이른바 '기업의 건강진단서'이다. 비즈니스맨에게는 생생한 경영 교과서이며 투자자에게는 나침반 역할을 한다.

'이것이 실전회계다'와 '하마터면 회계를 모르고 일할 뻔했다!' 두 권의 회계 책을 출간한 저자들은 돌아서도 까먹지 않을 회계 학습법에 관해 오랫 동안 고민해왔다. 두 저자가 얻은 답은 그림이다. 이 책은 어떤 페이지를 넘겨도 왼쪽에는 글, 오른쪽에는 그림이 있다. 회계의 표현법에 익숙하지 않은 이들에게 숫자라는 결과물로만 표현되는 재무제표는 난해하고 추상적일 수밖에 없다.

'1일 3분 1회계'는 매출·비용·부채의 발생 등 회계 이슈가 발생하는 상황, 회계적 사고의 흐름, 회계 처리 방법 등을 그림으로 차근차근 설명한다. 재무제표에 이르는 과정을 세분화해 표현한 그림을 좇다 보면, 독자의 머릿속에도 자연스럽게 회계적 사고법이 자리 잡게 된다.

사례를 들어 구체적으로 설명하고 이어 마켓컬리, 야놀자, 직방, 쏘카, 쿠팡 등 다양한 기업의 사례를 보여줌으로써 학습한 회계 지식이 실제 기업 회계에서 어떻게 처리되는지, 재무제표에는 어떻게 나타나는지, 그리고 그 의미는 무엇인지 등에 대해 독자가 자연스럽게 터득하도록 구성했다.

이 책은 하나의 주제를 한 페이지의 글과 한 페이지의 그림으로 압축해 보여준다. 하나의 주제를 완독하는 시간은 3분이면 충분하다.

자기 전에 잠깐, 지하철 타고 이동하면서 잠깐, 컵라면에 물 부어 놓고 기다리면서 잠깐.

낙숫물이 댓돌을 뚫듯이 하루 3분이 쌓이면 어느새 회계를 정복한 자신을 보게 될 것이다.

