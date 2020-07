[아시아경제 금보령 기자] 에스제이그룹 에스제이그룹 306040 | 코스닥 증권정보 현재가 17,150 전일대비 600 등락률 -3.38% 거래량 275,629 전일가 17,750 2020.07.31 14:40 장중(20분지연) close 은 신규 사업을 위한 사업용 부동산 취득을 위해 180억원 규모의 서울 성동 성수동 토지 및 건물에 대한 양수를 결정했다고 31일 공시했다.

