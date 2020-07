[아시아경제 금보령 기자] 에스앤에스텍 에스앤에스텍 101490 | 코스닥 증권정보 현재가 44,950 전일대비 2,350 등락률 -4.97% 거래량 3,705,761 전일가 47,300 2020.07.31 13:34 장중(20분지연) close 은 659억3318만원(171만6116주) 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 31일 공시했다.

제3자배정 대상자는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,500 전일대비 500 등락률 -0.85% 거래량 12,398,191 전일가 59,000 2020.07.31 13:34 장중(20분지연) close 다. 선정 경위에 대해 에스앤에스텍 측은 "반도체 노광공정의 핵심소재인 블랭크마스크를 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련하고 차세대 반도체 기술개발을 통한 미래성장 동력 확보를 위해 이사회에서 선정했다"고 설명했다.

조달된 자금은 운영자금 246억원, 시설자금 215억원, 채무상환자금 198억원 등에 쓰인다.

