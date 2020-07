[아시아경제 금보령 기자] 바른테크놀로지는 채권자 송우섭씨가 대표의 직무상 불법행위로 손해를 입었고 이에 대한 손해배상 책임을 상법상 회사가 연대해 부담해야 한다는 취지의 손해배상 채권을 주장하며 동 채권에 기해 서울회생법원에 파산신청을 했다고 31일 공시했다.

바른테크놀로지 바른테크놀로지 029480 | 코스닥 증권정보 현재가 555 전일대비 8 등락률 +1.46% 거래량 1,909,216 전일가 547 2020.07.31 11:37 장중(20분지연) close 측은 "소송대리인을 선임해 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정"이라고 설명했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr