"미투가 사람 죽였다고…" '조민기 미투' 피해자들 2차 가해 호소

[아시아경제 김연주 인턴기자] '미투' 가해자로 지목된 후 극단적 선택을 한 배우 고(故) 조민기의 성폭력 피해자들이 2차 가해를 호소했다.

30일 방송된 JTBC '이규연의 스포트라이트'에서는 조민기 미투 사건 피해자들의 이야기가 전파를 탔다.

해당 미투 사건은 지난 2018년 3월 조민기가 교수직을 맡고 있던 청주대학교 연극학과 학생들이 폭로를 통해 알려졌다. 당시 조민기는 사과문을 발표한 뒤 경찰 조사를 앞두고 극단적 선택을 해 세상을 떠났다.

이날 방송에서 한 피해자는 "조민기의 사망 소식을 들은 그날이 정확하게 기억난다"며 "평생 잊지 못할 것 같다"고 밝혔다.

이어 "내게 가장 고통스러운 시기를 꼽으라고 하면 그의 사망 이후 나의 일상"이라고도 말했다.

이 피해자는 "조민기는 수업 중에 디렉팅이랍시고 허벅지 안쪽을 만졌다. 그걸 피하면 주먹으로 때렸다"고 피해 상황을 설명했다.

또 다른 피해자는 "손을 잡고 다리를 만지고 등을 쓰다듬었다. 너는 나이 많은 남자를 만나봐야 한다고 했다"며 "나를 이용해서 그런 것들을 연습해봐라. 이런 것들이 4년 내내 있었다"고 주장했다.

피해자들은 조민기 사망 이후 2차 가해에 시달렸다고 토로했다.

한 피해자는 "정말 매일 같이 24시간 미투가 사람을 죽였다는 댓글을 보고 있으면 '아 진짜 내가, 나 때문에 죽은 건가?'라는 생각이 흐르더라"라고 호소했다.

이어 "밤길 조심해라, 너희를 어떻게 하겠다는 협박성 익명의 메시지들을 이런 걸 사실 다 2차 가해 고소를 위해 자료를 수집했었다"며 "그 자료를 수집하려면 댓글을 읽을 수밖에 없고 하루에도 몇백개, 몇천개씩 댓글을 보면서 그걸 다 자료를 모았다. 그런데 결국 2차 가해자들을 고소하지 않았다"고 덧붙였다.

그러면서 "왜냐면 '또 죽으면 어떡하지?', '누가 또 죽으면 어떡하지'라는 생각을 했다"며 "우리가 죽인 게 아니라는 걸 잘 알지만 그런 생각을 했다"고 했다.

또 "제가 아는 직장 상사가 저한테 '(가해자가) 죽으니까 기분이 어때요?'라고 물어본 적 있다. 그래서 '허무하죠'라고 말한 뒤 그냥 도망쳤다"며 "저는 그때 그 문장이 그냥 화면으로만 봤지 않냐. 내가 누군지 아는 사람이 나에게 그 익명의 사람들이 하는 말을 했을 때 진짜 세상이 무너졌다"고 밝혔다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr