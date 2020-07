몰테일, 쉽투비 서비스에 패션상품 도매관 추가

[아시아경제 차민영 기자] 코리아센터가 운영하는 몰테일 플랫폼이 지난 3월 중순 선보인 ‘쉽투비’ 서비스에 패션상품 도매관을 추가해 오픈한다.

몰테일은 중국 패션 도매업체와 제휴해 ‘쉽투비 패션상품 도매관’을 추가해 전격 오픈했다고 31일 밝혔다. 현재 2000여개 온라인 쇼핑몰이 쉽투비 서비스를 이용 중이다.

쉽투비 패션상품 도매관은 여성의류, 남성의류, 패션잡화, 액세서리 등 카테고리별로 구매율이 높은 상품만 제공한다. 특히 국내에서 판매되고 있는 동일 상품 대비 최대 10배 이상 저렴하게 판매할 수 있는 상품을 공급한다.

몰테일 글로벌 풀필먼트 기반의 사업 확장 모델인 쉽투비는 온라인 쇼핑몰 사업자를 위해 타오바오, 티몰 등 중국 온라인 마켓의 상품을 다이렉트로 연결(연동)해준다. 소싱부터 배송 고객서비스(CS)까지 원스톱으로 지원해 쇼핑몰 운영자는 선매입 비용, 물류창고, 재고 걱정 없이 판매에만 집중할 수 있다.

온라인 쇼핑몰 창업자 및 판매상품 확장을 기획하고 있는 온라인 쇼핑몰 사업자들을 패션상품 도매관에서 판매할 상품을 선택하면 자동으로 상품페이지가 생성돼 판매가 가능해진다. 연동된 상품이 판매되면 몰테일 플랫폼이 검수해 중국 웨이하이 물류센터에서 고객에게 직접 배송한다. 교환·반품, 관부가세 등의 모든 배송 CS도 처리해준다.

쉽투비는 네이버 스마트스토어, 메이크샵, 마이소호, 쿠팡, G마켓, 11번가, 옥션 등 다양한 판매 채널과 연동을 통해 상품 동시 등록 및 판매할 수 있는 시스템을 지원한다.앞으로도 판매 채널과 마켓 연동을 꾸준히 늘려나갈 나갈 계획이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr