‘남해안 고속철도’로 2시간 관광·생활권 만들자

부산·전남·경남, 31일 ‘남해안 상생발전협의회’ 첫 만남

3개 광역단체장 신성장 관광벨트 조성 등 7개 공동사업 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 남해안권 3개 광역단체가 고속철도망 건설 등 신성장을 향한 공동 과제를 놓고 첫 공식 모임을 갖는다.

부산시는 31일 오후 5시 해운대 누리마루APEC하우스에서 ‘제1회 남해안 상생발전협의회’를 연다고 밝혔다.

회의에는 남해안권 3개 시·도를 대표해 변성완 부산시장 권한대행, 김영록 전라남도지사, 김경수 경상남도지사가 참석한다.

이들 3개 광역단체는 남해안 신성장 관광벨트 조성과 경전선 고속화 추진 등 7개의 공동협력 과제에 대해 공동협약문을 발표할 예정이다.

부산시는 공동협력기구의 첫 시동으로 수도권 규제 완화 대응과 지역 성장 중심의 균형발전을 위한 남해안 상생발전협의회 공동성명서를 제안했고, 전남·경남과 협의를 거쳐 성명을 발표할 예정이다.

변성완 부산시장 권한대행은 “상생과 번영을 향해 남해안 공동체 구성의 첫걸음을 내딛게 됐다”며 “남해안권 광역철도망 고속전철화 사업을 조기 추진해 부산·전남·경남을 2시간 생활권으로 연결해 세계적인 해양관광·휴양벨트 만드는 것이 목표”라고 말했다.

부산에서 처음 제안한 ‘수도권 규제 완화 대응과 지역 성장 중심의 균형발전을 위한 공동성명서’는 수도권 집중으로 직면한 지역 위기 상황을 극복하고 지역이 동반 성장할 수 있는 실질적 국가균형발전의 필요성을 주 내용으로 담고 있다.

