전경련 "일반지주회사 CVC 보유 허용 환영"

[아시아경제 이동우 기자] 전국경제인연합회는 30일 정부가 그동안 엄격하게 금지한 일반지주회사의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 보유를 허용한 정책 결정을 환영한다고 밝혔다.

배상근 전경련 전무는 이날 논평을 통해 "다만 정책의 취지가 어려움에 놓여있는 벤처기업의 생존과 미래지향적 벤처창업에 도움을 주려는 것"이라며 "CVC가 제한적으로 허용됨으로써 당초 기대했던 정책 효과를 얻기 어려울 것으로 보인다"고 말했다.

배 전무는 "특히 CVC를 지주회사의 완전자회사 형태로 설립하게 한 점, CVC의 부채비율을 200%로 제한한 점, 펀드 조성시 외부자금을 40%로 제한한 점은 정책의 실효성을 저하시키는 요인이 될 것으로 예상한다"고 우려했다.

그러면서 "향후 국회 논의 과정에서 CVC 설립의 자율성 확대, 부채비율 상향, 펀드의 외부자금 비중 확대 등 과감한 규제완화를 통해 실효성 있는 정책으로 거듭나기를 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 정부서울청사에서 제12차 비상경제 중앙대책본부 회의 겸 제30차 경제관계장관회의를 주재하고 일반지주회사의 CVC 소유를 원칙적으로 허용하는 방안을 결정했다.

