[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자는 30일 2분기 실적발표 후 진행한 컨퍼런스콜에서 "5나노 공정은 2분기 양산에 착수했고, 하반기 고객사를 확대해 본격 대량 양산할 예정"이라며 "수율은 기존 계획대로 개선을 진행하고 있다"고 밝혔다.

