[아시아경제 온라인이슈팀] 아트 요가로 활동하는 상아 요니니가 재미있는 요가 자세를 공개했다.

최근 상아 요니니는 자신의 SNS에 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속 상아 요니니는 블랙 드레스와 하이힐을 신고 침대 위에서 물구나무 서기를 하고 있는 모습이다.

한편 상아 요니니는 영국 감성 매거진 ‘브리드 코리아’와 콜라보 콘텐츠를 만들어 공개했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr