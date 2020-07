2학기 장학생 103명 선발, 1인당 150만원 지원

[아시아경제 이현주 기자] 한국장학재단은 국민연금공단과 우리카드와 푸른등대 국민연금공단 기부장학금 기탁식을 개최했다고 27일 밝혔다. 푸른등대 기부장학금은 국민연급 수급자 및 자녀 중 학자금 지원구간 3구간 이하인 대학생을 대상으로 가계소득, 성적 및 자기소개서를 평가해 103명 장학생에게 1인당 150만원씩 지원하는 장학금이다. 공단은 2018년부터 2019년까지 총 2억3500만원 장학금을 기탁했으며 올해도 1억5000만원을 기부했다.

