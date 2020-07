돈 문제로 싸우다 친모 폭행해 숨지게 한 40대 구속

[아시아경제 민준영 인턴기자] 금전적인 도움을 주지 않는다는 이유로 자신의 친모를 폭행해 숨지게 한 40대 여성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 안양동안경찰서는 존속상해치사 혐의로 40대 여성 A 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 27일 밝혔다.

A 씨는 지난 24일 0시20분께 부터 3시20분께까지 경기 안양시 동안구에 있는 자신의 카페에서 친모인 60대 B 씨를 흉기 등으로 여러 차례 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A 씨는 카페 운영과 관련해 채무에 시달리던 중 B 씨에게 경제적 도움을 요청했지만 거절당하자 이같은 범행을 저질렀다.

B 씨는 A 씨로부터 폭행을 당하고 8시간이 지난 뒤 갑자기 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌다.

B 씨의 몸에는 구타에 의한 멍자국이 선명했던 것으로 알려졌다.

A 씨는 경찰조사에서 "나도 빚이 많은데 다른 친척을 도와줄 것을 요구하자 언쟁하던 중 화가 나서 그랬다"라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

