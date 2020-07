주호영 "25억弗 북한에 실제로 전달됐나…文도 입장 밝혀야"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] 박지원 국정원장 후보자의 청문회에서 '북한에 25억달러 투자'를 명시한 비밀합의서를 공개한 주호영 미래통합당 원내대표가 "실제로 25억달러가 전달됐는지 밝혀야 한다"며 "문재인 대통령도 이를 알고 진행했는지 답변하라'고 강조했다.

주 원내대표는 27일 통합당 비상대책위원회 회의에서 "새로 나온 문건은 경제협력에 관한 합의서라고, 2000년 6월부터 3년동안 25억달러 규모의 투자 및 경제협력 차관을 사회 간접부분에 제공한다는 내용이 골자"라며 이같이 밝혔다.

그는 "(문건) 2항은 남측은 남북정상회담 계기로 인도주의 정신 입각해 5억 달러 분 제공한다고 되어 있다"며 "지금까지 5억 달러 제공도 부인해왔는데 만약에 이 문건이 사실이면 5억 달러 외에 김대중 정부 임기 3년간 25억달러 규모의 투자 및 경제협력 차관을 제공한 것"이라고 지적했다.

주 원내대표는 "이 문건이 사실이면 박 후보자가 해온 얘기는 전부 거짓말이고, 25억 달러가 실제로 북에 얼마나 제공됐는지도 밝혀야 할 중대한 사안"이라며 "박 후보자는 이 문건에 사인한 기억이 없다고 얘기하는데, 과연 문 대통령은 이런 문건의 존재를 알고 있는지, 박 후보자가 이런 일에 관계되는 것을 알고 진행했는지 답변해주기 바란다"고 말했다.

그는 "이 사인은 문 대통령, 신기남 대표, 박 후보자가 2015년 공명선거실천협약을 했던 사인과도 육안으로 똑같다"며 "저는 이 문건을 토대로 '적과 내통한 사람'이라고 얘기했다"고 설명했다. 앞서 주 원내대표가 박 후보자를 '적과 내통한 사람'이라고 말하자 문 대통령이 "매우 부적절한 발언"이라고 비판하기도 했다.

주 원내대표는 박 후보자의 청문회 태도와 관련해서도 "박 후보자의 청문회 답변 태도나 자료 제출에 관해서는 중계를 본 국민들이 잘 알 것"이라며 "자료는 거의 사생활 관한거라고 제출 거부하고, 증인 참고인도 더불어민주당의 거부로 한 사람만 채택됐는데 그 한 분도 출석 거부해 깜깜이 청문회"라고 지적했다.

그는 "국정원장이 철저히 지키고 감춰야되는건 국가 기밀이지, 개인의 학력, 과거 전력에 관한건 감춰야 할 대상이 아니다"라며 "학적부와 성적만 내면 알 수 있는 일인데 제출을 거부하면서 본인은 모르는 일, 단국대가 실수로 잘못 적은거라고 얘기한다"고 말했다.

