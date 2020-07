슈로더투신운용, ‘슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드’ 출시

[아시아경제 구은모 기자] 슈로더 그룹의 국내 자회사 슈로더투신운용은 ‘슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드’를 출시한다고 27일 밝혔다. 이 펀드는 외국계 자산운용사로는 최초로 국내에 설정된 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드로 기업의 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 대한 대응을 고려해 최적의 투자 성과를 추구한다.

슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드는 기업을 둘러싼 모든 이해관계자와 좋은 관계를 유지하며 지속가능성(Sustainability) 기준을 충족하는 전 세계 기업들을 주요 투자 대상으로 한다. 특히 환경·사회·주주 등 이해관계자와 공존하면서 장기적으로 지속가능한 성장을 가능하게 하는 기업의 사업 모델 등 비재무적 요인을 평가해 기업의 실제 이익 성장을 예측하며 이를 바탕으로 투자 대상 기업을 선별한다.

회사 측은 "지속가능 기업들은 해당 기업에 대한 시장의 전망치를 초과하는 성장을 보이는데, 이는 실제 성장 전망을 반영한 기업가치보다 시장에서 저평가된 경우가 많기 때문"이라며 "이러한 지속가능 성장 기업의 주식을 찾아 투자하면 꾸준한 초과 성과 및 장기적 복리 수익의 극대화로 연결될 수 있다"고 설명했다.

슈로더투신운용은 전문화된 ESG 투자 인력과 오랜 글로벌 주식 운용 경험을 바탕으로 안정적인 시장 초과 성과를 이어오고 있다. 2명의 포트폴리오 매니저와 140여 명의 글로벌 섹터 전문가 및 현지 애널리스트, 지속가능 투자 애널리스트, 데이터 분석팀 등이 운용을 담당하거나 지원하고 있으며, 자체 개발한 지속가능성 지수(SQ)를 통해 엄선된 40개 내외의 종목에 집중 투자하고 꾸준한 초과 성과를 추구한다. 이에 슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드의 피투자 역외펀드는 2017년 이후 올해 상반기까지 최근 4년간 연도별 시장 초과 성과를 꾸준히 달성해오고 있다.

슈로더투신운용의 본사인 슈로더 그룹은 1990년대부터 20여 년간 지속가능 투자에 있어 글로벌 자산운용 업계 내 선도적 역할을 담당해왔다. 2010년 영국 스튜어드십 코드를 도입했으며, 2017년 유럽 자산운용사 주주 행동 책임투자 서베이 1등상을 수상했다. 같은 해 투자자산 공개프로젝트(AODP)에서 50개 운용사 가운데 글로벌 기후지수 상위 5위 운용사에 선정됐으며, 작년에는 UN책임투자원칙(PRI)의 전략 및 지배구조 평가에서 5년 연속 A+등급을 받았다. 또한 지난 6월 국제 비정부기구 ‘행동하는 주주’ 평가에서 기후변화 대응 책임투자 부문 전 세계 75대 자산운용사 가운데 7위에 오르기도 했다.

슈로더투신운용 관계자는 “기후 변화와 자원 부족, 인구 증가 그리고 기업 실패 등과 같은 문제들로 인해 투자자들이 책임 투자를 당면 과제로 받아들이는 환경에서 슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드는 좋은 대안이 될 것”이라며 “특히 지속가능한 성장 잠재력을 갖춘 기업들이 더 강한 경쟁력으로 더 나은 사업성과를 달성하는 경향은 앞으로 더 뚜렷해질 것으로 예상되는 만큼 투자성과 측면에서도 더욱 유리할 수 있기 때문에 한국 투자자들에게도 반드시 필요한 투자 대안이다”라고 전했다.

슈로더 글로벌 지속가능 성장주 펀드는 한국투자증권, 신한금융투자 등에서 가입 가능하며 판매사는 계속 확대될 예정이다.

