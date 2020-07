[아시아초대석] '불영과불행' 조직부터 다독인 편지 리더십

이의경 식품의약품안전처 처장은…



마스크 품귀·5부제 종료 때

편지 통해 응원·격려 메시지

[아시아경제 조현의 기자] "여러분 한 분 한 분이 참 자랑스럽습니다. 힘내십시오. 저도 여러분과 함께 더 노력하겠습니다."

이의경 식품의약품안전처 처장은 '마스크 5부제' 첫 발표 다음 날인 지난 3월6일 직원들에게 이 같은 내용을 담은 편지를 보냈다. 식약처는 당시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 전국에서 마스크 품귀 현상이 벌어지자 당장 해결책을 내놓으라는 압박에 시달려온 상태였다.

이 처장은 마스크 수급 안정화 대책을 마련하자마자 즉각 조직 어루만지기에 나섰다. 그는 편지에서 맹자의 '불영과불행(不盈科不行)'을 언급하며 "힘들게 버티며 보내는 오늘은 식약처가 국민에게 신뢰받는 기관으로 나아갈 교훈이 될 것"이라며 "각자의 자리에서 사명감으로 최선을 다하는 식약처 가족들에게 진심 어린 응원과 깊은 감사를 드린다"고 했다. 불영과불행은 '물이 흐르다 웅덩이를 만나면 그 웅덩이를 다 채운 다음에야 비로소 앞으로 나간다'라는 뜻이다.

마스크 5부제 종료 다음 날인 지난 13일 이 처장은 어김없이 펜을 들었다. 그는 "국민의 질책이 격려로 바뀌었다"며 "한 명 한 명의 역량을 믿었기에 외롭지 않았고, 한없는 땀을 알기에 자신 있었다"고 했다.

교수 출신인 이 처장은 공직 생활을 시작한 후 직원들의 '열일(열심히 일한다는 신조어)' 모드에 깊은 인상을 받았다. 지난해 3월 임명 직후 '인보사 사태'로 호된 신고식을 치른 데 이어 취임 2년 차인 올해 코로나19 사태에 전력투구할 수 있었던 배경이다.

국내 1세대 사회약학자로 꼽히는 이 처장은 진단키트, 치료제ㆍ백신 개발 등에 역량을 집중하며 K방역 성과에 큰 역할을 하고 있다는 평가를 받는다. 1962년생인 그는 서울대 약학과 학ㆍ석사를 거쳐 미국 아이오와대 약학박사 학위를 얻었다. 한국보건사회연구원과 숙명여대, 성균관대 등 대학에서의 연구 활동을 통해 쌓은 전문성을 토대로 국내 식품, 의약품, 화장품이 국제무대에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 추진하고 있다.

