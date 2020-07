부산 온천동서 화물차 들이받은 경차 운전자 중상

26일 오후 6시 40분 만덕1터널서 온천동 주행하다 주차 트럭 추돌

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 26일 오후 6시 40분께 부산 동래구 온천동 부산개별화물운송사업조합 앞 도로에서 모닝 승용차가 도로 가장자리에 주차된 7.5t 트럭을 들이받았다.

이 사고로 모닝 운전자 60대 여성 A씨가 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 의식이 없는 상태인 것으로 알려졌다.

부산 경찰은 사고 차량이 만덕 제1터널 쪽에서 온천동 쪽으로 편도 2차선 도로 중 1차로를 진행하다 우측 도로 가장자리에 주차돼 있던 화물차를 미처 보지 못하고 추돌한 것으로 보고 있다.

소방대원들은 유압 장비를 이용해 모닝 차량에 갇혀 있던 A씨를 구조해 병원으로 이송했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

