[속보]서울, 코로나19 확진자 5명 추가…누계 최소 1570명

속보[아시아경제 김가연 기자] 서울에서 발생한 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 26일 5명 늘어 지금까지 누계가 최소 1570명이 된 것으로 보인다.

이날 자치구별 발표에 따르면 강서구, 종로구, 마포구, 관악구, 용산구 등에서 신규 확진자가 발생했다.

강서구 신규 확진자인 105번 환자는 노인 주야간 보호시설인 '강서중앙데이케어센터' 관련 감염자로 추정됐다. 해당 환자는 24일 확진된 강서 102번 환자의 가족으로 자가격리 중 25일 증상이 나타나 재검한 결과 양성으로 판정됐다.

종로 28번 환자는 23일 확진된 송파 90번 환자를 접촉한 것으로 파악됐다.

마포 50번 환자는 25일 확진된 마포 49번 환자의 가족이다.

관악 140번 확진자는 25일 필리핀 세부에서 입국해 26일 양성 판정을 받았다.

용산 54번 확진자는 14일 해외에서 입국해 받은 첫 검사에서 음성이 나와 자가격리 하던 중 24일 증상이 나타나 받은 재검사에서 양성으로 판정됐다.

