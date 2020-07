'복면가왕' 귀곡산장=이정섭 "암 완치...인하야, 술 한잔하자"

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 MBC '복면가왕'의 귀곡산장 정체는 이정섭이었다.

이날 '복면가왕'은 장미여사의 4연승에 도전하는 새로운 복면가수들이 1라운드 무대를 펼쳤다. 1라운드 두번째 대결은 귀곡산장과 귀신의 집이 혜은이의 '당신은 모르실거야'로 대결했다.

할머니 복장을 한 귀곡산장의 낯익은 목소리를 듣자마자 판정단들은 누군지 알 것 같다는 웃음을 서로 교환했다. 반면 귀신의 집은 깊은 울림이 있는 보이스로 16표를 얻어 2라운드에 진출했다.

가면을 벗은 귀곡산장의 정체는 이정섭이었다. 이정섭은 자신이 나온 것을 계기로 더 어르신 분들이 많이 나오면 좋겠다며, "우리도 일요일 저녁에 즐기고 싶다"는 소감을 밝혔다. 또 투병생활에 대해서도 괜찮다며 판정단과 시청자들을 안심시켰다. 특히 판정단의 권인하에게는 "술 한잔하자"고 말해 완치되었음을 시사했다.

MBC 음악예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

