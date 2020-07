'인기가요' 화사 '마리아', 출연없이 첫 1위...전소미-이하이 컴백

[아시아경제 강혜수 기자] 26일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 화사가 출연 없이 1위를 차지했다.

이날 '인기가요'에서는 지코의 'Summer Hate', 화사의 '마리아', 여자친구의 'Apple'이 1위 후보에 올랐다. 1위의 영광은 총 6936표를 얻은 화사에게 돌아갔다. 방송에 출연하지 않은 화사를 대신해서 MC들이 트로피를 전해주겠다고 밝혔다.

이날 방송에서는 이하이와 전소미가 컴백 무대를 가졌다. 전소미는 화려한 검은 원피스를 입고 신곡 'What You Waiting For'를 선보였고, 이하이는 발라드 '홀로'로 감성 충만한 무대를 선사했다.

또 이날 베리베리(VERIVERY)와 여자친구, 레드벨벳 유닛 아이린&슬기가 굿바이 무대를 꾸몄다. 블랙과 화이트 의상으로 등장한 아이린&슬기는 'Monster' 후속곡인 '놀이'로 완벽한 안무를 보여줬다.

그외 강소리, BOYHOOD(남동현), DONGKIZ I:KAN, 머스트비, 숙행, 3YE, 안성훈, 엘라스트, 여자친구, 원더나인(1THE9), 위클리, 정세운, XRO(제로), TOO(티오오) 등이 출연했다.

SBS 음악프로그램 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 50분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr