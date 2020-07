[신간 안내] <배 아픈 언니들의 억울해서 배우는 투자 이야기> 外

[아시아경제 박병희 기자]

◆배 아픈 언니들의 억울해서 배우는 투자 이야기= 절호의 투자 기회를 놓쳐서 배 아픈 언니 3명의 좌충우돌한 투자 경험담. 딱딱한 투자 책이 아니라 박장대소하고 공감할 수 있는 보통 사람들의 유쾌한 투자 이야기를 담았다. 글쓴이들은 실패담을 솔직히 고백하고 하소연한다. 투자 실패를 통해 그 너머의 성공 교훈을 전하기 위해서다. 세 언니가 다루는 투자 상품은 주식, 외환, 채권, 부동산, 금, 가상화폐를 아우른다.(정선영·전소영·강수지 지음/메이트북스)

◆인생주식 10가지 황금법칙= 글쓴이 피터 세일렌은 영국에서 워런 버핏에 비견될 정도의 투자 대가다. 세일런이 2006년 내놓은 '세일런세계성장펀드'는 15년간 누적 수익률 240.9%를 달성했다. 이 책은 세일런의 50년 투자 인생 노하우를 담았다. 특히 퀄리티 성장기업에 투자한다는 자신의 투자 원칙에 대해 구체적으로 설명한다. 세일런이 말하는 퀄리티 성장주식이란 손실 위험은 낮으면서 꾸준히 높은 수익률을 올리는 소수의 기업들을 일컫는다.(피터 세일런 지음/김상우 옮김/부크온)

◆수익 내는 주식 매매 타이밍= 글쓴이는 20년 넘게 주식투자를 한 전업투자자다. 한국투자증권과 미래에셋증권에서 개최한 실전 투자 대회에서 우승과 준우승을 세 번씩 차지했다. 20년 넘는 실전 투자 경험에서 배운 노하우를 알려준다. 종목 선정하는 법부터 시장을 보는 안목, 시황부넉법, 최적의 매수매도 타이밍 등을 설명한다(강창권 지음/길벗)

박병희 기자 nut@asiae.co.kr