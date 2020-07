"여름휴가, 신차 시승으로 함께 즐기세요"

[아시아경제 성기호 기자] 자동차 업계가 여름휴가 철을 맞아 신차 시승행사를 시행한다.

26일 자동차 업계에 따르면 기아자동차가 여름 휴가철을 맞아 고객에게 4박 5일간 쏘렌토 시승 기회를 제공하는 '바캉스 위드 쏘렌토' 이벤트를 한다.

기아차는 이번 시승 이벤트를 다음달 7일∼11일, 14일∼18일로 나눠 2개 차수로 운영하며 추첨을 통해 차수별로 75명씩 총 150명의 고객에게 시승 기회를 제공한다. 차수별로 쏘렌토 디젤은 40대, 하이브리드는 35대가 제공된다. 당첨자에게는 4박 5일의 무상 렌탈 기회와 함께 모바일 주유 상품권 5만원권과 자동차 종합보험 가입 혜택도 준다.

만 26세 이상 운전면허 소지자는 누구나 참여할 수 있으며, 이달 22일부터 29일까지 기아차 홈페이지에서 신청하면 된다. 당첨자는 31일 개별 통보된다.

르노삼성자동차는 오는 8월1일부터 30일까지 매주 주말 전국 5개 지역 플레이스 카페를 거점으로 'Feel the Drive, THE NEW SM6 오너스 드라이빙 위크' 시승 이벤트를 진행한다.

이번 THE NEW SM6 오너스 드라이빙 위크에서는 기존 르노삼성자동차 고객들이 시승(1시간)할 수 있도록 준비됐다. 파주(8월1일~2일)를 시작으로 판교(8일~9일), 부산(15일~16일), 광주(22일~23일), 대전(29~30)일 등 5개 지역에서 진행된다.

이벤트 참여는 르노삼성자동차 고객이라면 누구나 가능하다. 고객을 위한 멤버십 앱인 'MY르노삼성'에서 직접 일정과 시간을 선택해 신청할 수 있다.

한국GM은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 온라인 및 전시장 이벤트인 '써머 이스케이프 페스타(Summer Escape Festa)'를 다음달 31일까지 진행한다.

이번 행사는 쉐보레의 인기 모델인 트레일블레이저, 트래버스, 콜로라도 등과 관련된 간단한 퀴즈를 풀면 이벤트에 응모할 수 있다.

쉐보레는 응모 고객 중 추첨을 통해 100만원 상당의 제주도 여행 상품권(6명), 카즈미 캠핑세트, 쉐보레 차량 4박 5일 시승권(12명), TUMI 20인치 캐리어(12명), 아이스크림 케이크 모바일 교환권(60명) 등을 증정한다.

전시장 방문 고객에 한해 편의점 모바일 쿠폰(선착순 5000명)과 쉐보레 캠핑 의자(선착순 증정·대리점별 수량 상이)를 제공한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr





