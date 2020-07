25일 서울 '히어로즈 나잇' 행사에 참석

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 권영진 대구시장은 25일 밤 서울 상암동 JTBC 사옥에서 열린 '히어로즈 나잇'(Heroes night) 행사에 참석, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 자원봉사에 참여한 의료진에게 감사의 마음을 전했다.

이날 행사는 중앙그룹과 서울시 의사회 주최로 대구의 코로나19 전담병원과 서울의 선별진료소 등에서 자원봉사한 의료진 100명을 선발해 시상하는 자리였다.

권영진 시장은 "코로나19라는 초유의 사태에 생명의 위협을 무릅쓰고 대구로 달려와주셨던 2500여 의료진 아니었으면 이겨내지 못했을 것"이라며 "말로 표현할 수 없는 감사의 마음을 전하기 위해 큰절을 드리려 왔다"고 의료진을 향해 큰절을 하며 거듭 감사의 뜻을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr