배범준, 배우 오정세에게 그림 선물…"상태형은 희망＋사랑 줬다"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 오정세의 미담이 추가로 전해졌다.

26일 배범준 씨 SNS에는 "놀이기구를 다 탔다. 범준이가 좋아하는 건 다 탔다. 기분이 좋으면 쉬지 않고 말하는 범준인데 범준이보다 더 쉼없이 계속 말하는 상태형 오정세님. 흥분하면 물개박수 절로치는 범준인데 신나서 소리지르는 상태형. 무서운 거 싫어하는 범준인데 같이 무섭다고 하는 오정세님"이라는 내용의 글이 게시됐다.

글쓴이는 "롯데월드 민속촌에서 저녁식사를 했다. 식사가 끝나고도 한참을 얘기했다. 그리고 일어나는데 오정세님이 후다닥 뛰어나가신다. 순간 어? 딸램도 뛰어나갔다. 식사비를 계산하려고 했던거다. 미리 계산해 놓기를 다행이다. 추가 주문한 범준의 밥이랑 전은 계산하셨다"고 오정세가 식사 계산을 하려던 모습을 전했다.

또한 "헤어지고 나서 긴장이 풀려서라기 보다 손 끝, 표정, 마음 하나하나 사랑가득 범준이를 만나준 그 모습에 감동이어서 눈물이 멈춰지질 않는다. 지금도..."라고 덧붙였다.

글쓴이에 따르면 이날 오정세는 오전 내내 촬영 일정을 소화한 후 배 씨를 3시간 이상 만나고, 다시 촬영장으로 돌아가 새벽까지 촬영 일정을 소화한 것으로 전해졌다.

마지막으로 글쓴이는 "상태형은 범준이를 위해 따뜻한 희망을 소중한 사랑을 주셨다"며 배 씨가 직접 그린 오정세의 그림을 함께 게재했다.

글쓴이는 "이미 유명하신 오정세님이 더 좋은 일 가득하시길. 더 행복하시길 바란다"고 축복했다.

한편 오정세는 방영 중인 tvN 토일드라마 '사이코지만 괜찮아'에서 자폐 스펙트럼(ASD)과 발달장애 3급의 고기능 자폐(HFA)를 앓고 있는 문상태 역으로 열연을 펼치고 있다.

앞서 배 씨가 '사이코지만 괜찮아'를 시청하다 문상태와 만나고 싶다는 뜻을 전했고, 배 씨의 여동생이 오정세 측에 만남을 부탁했다. 오정세 측은 요청을 수락했고 이들은 놀이공원에서 함께 시간을 보냈다.

이 같은 오정세의 선행은 25일 배 씨의 여동생 SNS 글을 통해 처음 알려진 바 있다.

