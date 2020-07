절기상 중복(中伏)인 26일 서울 종로구의 한 삼계탕 전문점에서 관계자가 길게 줄 선 손님들의 발열체크와 손소독을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

