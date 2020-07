상반기 국내 전기승용차 판매 2.7% 줄어…테슬라 점유율 43%로

한국자동차산업협회 '올해 상반기 전기차·수소차 판매동향' 보고서

전기화물차·버스 판매는 급증…중국계 전기버스 성장세도 '주목'

[아시아경제 김지희 기자] 올해 상반기 전기 승용차 판매가 지난해보다 2.7% 감소했다. 국산차의 판매가 절반 가까이 줄어든 반면, 수입차 판매는 6배 넘게 뛰며 국내 전기차 시장에서의 점유율 격차를 크게 좁혔다. 특히 모델3를 앞세운 미국 테슬라가 올 상반기 전기 승용차 점유율 43%를 차지한 것으로 나타났다.

한국자동차산업협회가 26일 발표한 '2020년 상반기 전기차·수소차 판매동향' 보고서에 따르면 올해 상반기 전기차는 전년 대비 23% 증가한 2만2267대가 판매됐다. 반면 같은 기간 전기승용차 판매는 오히려 2.7% 줄어든 1만6359대에 그쳤다. 국산 브랜드의 경우 대당 보조금 축소, 개인완속충전기 보조금 폐지, 신모델 출시 지연 등으로 전년 대비 43.1% 급감한 가운데 수입차는 신모델 판매에 힘입어 564.1% 증가했다.

특히 눈에 띄는 곳은 테슬라다. 테슬라는 모델3의 본격적인 투입으로 전년 대비 판매가 1587.8% 급성장했다. 테슬라는 올 상반기 7080대를 팔아 약 900억원 규모의 보조금을 수령한 것으로 추정됐다.

승용차와 달리 전기화물차는 상반기 승승장구 했다. 가격과 성능 면에서 경쟁력있는 양산형 모델이 출시되고 화물차 운송사업허가 혜택 등이 제공되면서 판매가 폭발적으로 늘었다는 분석이다. 올 상반기에만 연간 보조금 규모의 91.5%인 5031대가 판매됐다. 전기버스 역시 지자체의 친환경 버스 전환정책 강화로 전년 대비 64.5% 증가한 181대가 보급됐다.

업체별로는 국내 완성차 업체가 전년 대비 13.7% 감소한 1만4563대의 전기차를 판매했다. 이에 따라 시장 점유율도 지난해 93.2%에서 65.1%로 낮아졌다. 현대자동차는 전기화물차의 폭발적인 성장에도 승용차 판매가 줄면서 전체 전기차 판매는 2.9% 감소했다. 기아자동차 역시 승용차 판매가 54.6% 쪼그라들면서 전체 판매가 전년 대비 23.7% 줄었다.

전기승합차는 대부분의 제작사가 지난해와 비교해 성장세를 보였다. 특히 중국계 버스 판매의 성장세가 눈에 띈다. 중국계 버스 판매가 전년 대비 2배 넘게 성장함에 따라 올 상반기 전기버스 중 중국산의 점유율은 지난해 30.9%에서 38.7%로 상승했다. 전체 전기버스 보조금 가운데 35.1%(59억원)를 수령한 것으로 추정된다.

반면 프랑스, 독일 등은 자국업체가 경쟁우위에 있거나 역량을 집중하는 차종에 보조금 정책을 집중함으로써 자국 업체를 지원해 왔으며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 보조금 개편을 통해 이 같은 정책을 강화하고 있다는 게 협회의 설명이다.

프랑스는 지난 5월 보조금 개편을 통해 차량가격 4만5000유로 미만 전기차 보조금을 7000유로로 한시 인상하고 지급을 중단한 PHEV 모델에 대해서도 보조금 지급을 결정한 바 있다. 이에 그간 보조금을 받지 못한 프랑스업체 PSA도 보조금 혜택을 받을 수 있게 됐다.

정만기 한국자동차산업협회 회장은 "전기동력차 보급은 차량 성능 뿐만 아니라 보조금 정책에 의해서도 크게 좌우된다"며 "보조금이 국민 세금으로 만들어지는 점, 프랑스나 독일의 경우 자국 기업에게 유리하게 보조금 제도를 만들어가는 점 등을 고려해 우리 정부도 보조금 제도를 개선할 필요가 있다"고 지적했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr