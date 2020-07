[아시아경제 허미담 기자] 조국 전 법무부 장관의 딸 조모 씨를 모욕하는 내용의 글을 게시한 누리꾼 4명이 검찰에 넘겨졌다.

26일 경남 양산경찰서는 조씨를 대상으로 인터넷 커뮤니티와 기사 등에 성적 모욕과 악성 댓글을 게시한 혐의(모욕)로 극우 성향 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베) 회원 A씨 등 4명을 기소 의견으로 송치했다고 밝혔다.

조 전 장관 측은 "피의자들의 이러한 행위는 표현의 자유 영역에 포괄될 여지가 없는 중대하고 심각한 인격침해행위"라며 "이들을 상대로 민사상 손해배상청구 소송을 제기할 예정"이라고 말했다.

