'방구석 1열' 이경미, 공효진 '미쓰홍당무' 캐스팅 비화 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] 공효진이 영화 '미쓰 홍당무' 캐스팅 과정에 대해 얘기했다.

26일 방송된 JTBC 예능프로그램 '방구석 1열'에서는 배우 공효진과 이경미 감독이 출연했다. 이날 공효진은 자신이 출연한 영화 '미쓰 홍당무'와 '가장 보통의 연애'에 대한 다양한 일화를 공개했다.

공효진은 '미쓰 홍당무' 캐스팅 비화에 대해 "처음에 시작할 때 이런 캐릭터를 맡기 힘든 되게 예쁜 미녀 배우들을 캐스팅했지만 다들 거절했던 걸로 안다"고 운을 뗐다.

이어 "내가 정말 미녀 배우면 했을 것 같은데 내가 하기에는 너무 그럴듯한 느낌이 들더라. 너무 어울렸고 진짜 망가질 수 있겠다 싶었다. 망가뜨려서 망가지는 게 아니라 잘 어울릴 것 같았다"고 말했다.

이에 봉태규는 "내가 알기로 누나 입장에서 고민이 많았을 때, 슬럼프였을 때 이 작품이 들어왔던 걸로 안다"고 밝혔다.

그러자 공효진은 "그때 슬럼프였다. 평범한 캐릭터가 돼가고 있는데 이 영화가 '여고괴담' 때처럼 다시 날 제자리로 돌려보낼까 봐 두려움이 컸던 것 같다"고 털어놨다.

이어 "사실 사람들이 이 영화를 많이 안 볼 거라고 생각했다. 개봉했는데 크게 사진이 있어서 감독님한테 '감독님 어떻게 해요'라고 했다. 이경미 감독님이 '박찬욱 감독님이 골라서 어쩔 수 없어'라고 하더라. 난 사실 며칠 동안 패닉에 빠졌다"고 덧붙였다.

이에 이경미 감독은 "효진 씨가 큰 결정이었다. 효진 씨의 빨간 얼굴이 짤로 돌아다닐 수 있어서 배우로서 고민이 많고 결정하기 힘들었을 수도 있다"며 고마워했다.

한편 영화 '미쓰 홍당무'는 이경미 감독의 데뷔작으로, 박찬욱 감독이 제작한 영화로 화제가 됐다.

