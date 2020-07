SKT, 언택트 기술로 파리 배낭여행 간다

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 여행을 떠나기 어려운 시기에 고객에게 영상을 통해 현지를 관광하는 색다른 경험을 제공하는 언택트 여행 이벤트 '여행ON기분'을 시행한다고 26일 밝혔다.

'여행ON기분'은 온라인을 통해 현지의 유명 관광지를 소개하는 이벤트다. 이벤트 신청자와 현지에 거주하고 있는 촬영자를 1:1로 연결해 개인 맞춤형으로 여행 경험을 현장감 있게 제공하는 것이 특징이다.

SK텔레콤은 자사의 인스타그램 공식 계정에서 지난 2일부터 15일까지 언택트 여행 이벤트 참여 신청을 받았으며, 참여자 중 일부를 선정해 언택트 여행 기회를 제공한다.

첫번째 참여 팀으로는 올해 대학교에 입학한 20학번 새내기 대학생 2명이 선정됐다. 파리로 언택트 여행을 떠난 학생들은 에펠탑, 루브르 박물관 등 유명 관광지부터 쇼핑, 카페 휴식까지 실제 현지에 방문한 것 같은 알찬 여행을 즐겼다. 특히 옷 가게에서는 마음에 드는 옷을 몸에 대보기도 하고, 카페에서는 평소 먹고 싶었던 크루아상과 에스프레소 주문을 요청하는 등 실제 파리로 여행을 갔을 때 하고 싶었던 다양한 활동들을 생동감 있는 화면을 통해 체험했다는 평가다.

관련 하이라이트 영상은 SK텔레콤 공식 유튜브 채널(https://youtu.be/LemwX_kMXg4)에서 만나볼 수 있으며, 하와이로 여행을 떠나는 두번째 참여 팀의 영상도 곧 게재될 예정이다.

송광현 SK텔레콤 PR2실장은 “코로나19 여파로 여행을 떠나기 어려운 고객들에게 즐겁고 색다른 경험을 제공하기 위해 이번 이벤트를 기획했다”며 “SK텔레콤은 앞으로도 5G, AI 등 New ICT 기술을 이용해 고객에게 즐거움을 드리기 위해 더욱 노력할 것”이라고 밝혔다.

