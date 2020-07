기아차, '라파엘 나달' 후원 5년 연장…"21년 연속 파트너십"

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 지난 24일 오전11시(현지시간) 페이스북 라이브 방송을 통해 테니스 선수 라파엘 나달과 5년간 후원 계약을 연장하는 온라인 조인식을 가졌다고 26일 밝혔다. 특히 이번 조인식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태를 고려해 서울 기아차 본사와 나달의 고향이자 나달 아카데미가 위치한 스페인 마요르카를 실시간으로 연결하는 가상 조인식 형태로 진행됐다.

이로써 기아차와 나달은 2025년까지 파트너십을 연장해 2004년 첫 후원 계약을 체결한 이래 21년 연속 파트너십을 이어가게 됐다.

온라인으로 홍보된 이번 이벤트는 나달의 페이스북 계정을 통해 전 세계 팬들에게 생중계됐다. 이날 라이브 방송에는 13만여명의 팬들이 함께했다. 아울러 팬들은 조인식 직후 진행된 참여형 이벤트를 통해 가장 보고 싶은 나달의 훈련 세션을 온라인으로 투표하고, 나달은 서브로 타깃 맞추기, 제자리 돌고 상대 공 받아치기, 묘기 샷 치기 등을 현장에서 직접 수행했다.

송호성 기아차 사장은 “라파엘 나달과의 지난 16년간의 파트너십은 전 세계 수백만명의 사람들이 테니스를 즐길 수 있도록 영감을 줬다”며 “나달과의 파트너십을 5년간 연장할 수 있어 기쁘고 향후 상호 발전을 위해 영감을 주고받을 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.

한편 라파엘 나달은 스페인 출신의 테니스 선수로, 2006년부터 기아차 글로벌 홍보대사로 활동 중이다. 7월 기준 세계 랭킹 2위에 올라있으며 세계 4대 그랜드 슬램 테니스 대회에서 총 19번의 우승 트로피를 들어올린 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr